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Царьград

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Аналитик Наполитано призвал США пересмотреть помощь Киеву

Аналитик Наполитано призвал США пересмотреть помощь Киеву

Аналитик Эндрю Наполитано призывает США прекратить безграничное финансирование Киева, указывая, что конгресс должен решать вопросы использования ресурсов.

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