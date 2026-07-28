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Мирошник упрекнул Киев в маскировке лжи о Буче

Мирошник упрекнул Киев в маскировке лжи о Буче

Российская сторона на протяжении трех лет не получает от Киева и его западных партнеров внятных ответов по обвинениям в адрес Москвы, а отказ предоставить доказательства под предлогом конфиденциальности создает почву для манипуляций.

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