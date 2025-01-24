В Госдуме посоветовали Трампу самый эффективный способ прославиться в веках и стать человеком слова

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что соглашение по урегулированию украинского конфликта не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
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