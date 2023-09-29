Третий сезон детективного сериала «Первый отдел» стартует на НТВ 2 октября

В долгожданном продолжении остросюжетного детектива будет 24 серии. Кадр из сериала «Первый отдел» PR НТВ 2 октября на телеканале НТВ состоится премьера третьего сезона остросюжетного детективного сериала «Первый отдел» о буднях сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, которым поручают расследовать самые запутанные и опасные преступления.