🍜 Горячая еда без света: для жителей Ялты открыли точки питания Организованы полевые кухни и пункты у негазифицированных домов, где можно приготовить или разогреть еду, вскипятить воду.
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🍜 Горячая еда без света: для жителей Ялты открыли точки питания Организованы полевые кухни и пункты у негазифицированных домов, где можно приготовить или разогреть еду, вскипятить воду.