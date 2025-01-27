Спонтанные рисунки – ключ к нашему подсознанию

Замечали ли вы, что в то время как наш мозг занят какими-либо важными мыслями, наши руки неосознанно рисуют на бумаге каракули? Если мы внимательно присмотримся к тому, что мы неосознанно рисуем, то сможем получить много полезной информации о своем подсознании.