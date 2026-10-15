Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на рост тарифов ЖКХ и попросил профильный комитет разобраться, почему в отдельных регионах коммунальные тарифы растут быстрее установленного федерального ориентира.
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