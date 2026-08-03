«Дает надежду»: сможет ли Зеленский заставить РФ прекратить СВО до зимы Украина будет стараться заставить Россию прекратить боевые действия до наступления зимы.
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«Дает надежду»: сможет ли Зеленский заставить РФ прекратить СВО до зимы Украина будет стараться заставить Россию прекратить боевые действия до наступления зимы.
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