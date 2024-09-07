Фото: Михаил Метцель/ТАСС Текст: Дмитрий Бавырин Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани.
Путин сделал президенту Сербии историческое предложение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Эх Вучич,Вучить...Одной жопой на двух стульях не усидишь....ВЫБИРАЙ с кем ты...Запад тебя точно с потрохами сожрёт и не подавится.
Ответить
15 час.
EА
Erna Абих
Если у Вучича есть мозги он приедет в Россию, православие много значит в Сербии и Западное отношение к церкви и всякие отклонения от церковных канонов, значат намного больше чем политика Запада. Народ этого Вучичу не простит, всё остальное вторично.
Ответить
15 час.
людмила бер
По последним данным, Вучич не приедет в Казань.... Он едет в США..... так совпало😘 его пригласили немедленно в США...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии