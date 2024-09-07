Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Текст: Дмитрий Бавырин  Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича, с которым не общался почти три года, на саммит БРИКС в Казани.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Эх Вучич,Вучить...Одной жопой на двух стульях не усидишь....ВЫБИРАЙ с кем ты...Запад тебя точно с потрохами сожрёт и не подавится.
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15 час.
Erna Абих
Если у Вучича есть мозги он приедет в Россию, православие много значит в Сербии и Западное отношение к церкви и всякие отклонения от церковных канонов, значат намного больше чем политика Запада. Народ этого Вучичу не простит, всё остальное вторично.
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15 час.
людмила бер
По последним данным, Вучич не приедет в Казань.... Он едет в США..... так совпало😘 его пригласили немедленно в США...
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12 час.

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