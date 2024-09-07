Путин сделал президенту Сербии историческое предложение

ВС Вадим Скоробогатов Эх Вучич,Вучить...Одной жопой на двух стульях не усидишь....ВЫБИРАЙ с кем ты...Запад тебя точно с потрохами сожрёт и не подавится.

EА Erna Абих Если у Вучича есть мозги он приедет в Россию, православие много значит в Сербии и Западное отношение к церкви и всякие отклонения от церковных канонов, значат намного больше чем политика Запада. Народ этого Вучичу не простит, всё остальное вторично.