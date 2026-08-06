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Север Пресс

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Посреди ночи 7 августа перекрыли движение по Крымскому мосту

Посреди ночи 7 августа перекрыли движение по Крымскому мосту

В ночь на 7 августа движение транспорта по Крымскому мосту остановили. За 47 минут до этого у пунктов досмотра с обеих сторон не было очередей, сообщили в канале оперативной информации об объекте в мессенджере «Макс».

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