Первое убийство возможного "политеховского" маньяка Манишина рассмотрели в суде

На рассмотрение убийства Людмилы Обидиной понадобилось четыре судебных заседания Четвёртое судебное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 26 июня в закрытом режиме.
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