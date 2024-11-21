Востоковед заявил о желании России иметь нормальные отношения с КНДР и Южной Кореей

Россия хочет иметь нормальные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей, заявил профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
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