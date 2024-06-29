Как быстро избавиться от зелёнки на коже

Ни для кого не секрет, что зелёнка — это универсальный антисептический раствор, который используется для обработки мелких порезов, царапин и ран, а также в качестве эффективного средства в борьбе с ветрянкой.
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