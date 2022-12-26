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Саратовский губернатор Бусаргин не знает о ЧП в Энгельсе

Саратовский губернатор Бусаргин не знает о ЧП в Энгельсе

Глава региона заявил, что ему ничего не известно о хлопках на военном аэродроме в Энгельсе.Областной губернатор Роман Бусаргин прокомментировал появившиеся в телеграмме сообщения о взрывах и воздушной тревоге на военном аэродроме в Энгельсе.

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