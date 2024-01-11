Почему Google Assistant теряет разработчиков

Google снова сокращает сотрудников, на этот раз из-за «устаревшей» технологии продукта. Пока команда работала над голосовым помощником Google Assistant, на рынок ворвался Chat GPT от Open AI и с помощью ИИ совершил революцию в пользовательском опыте.
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