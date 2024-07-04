Туристический комплекс Recreo Verde в Венеции-де-Сан-Карлос, Коста-Рика, стал популярен из-за неглубокой горной пещеры, куда еще и нельзя попасть.
Что скрывает пещера смерти в Коста-Рике, рядом с которой всем становится плохо
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владимир коверко
а люди знают , что ВСЕ газированные напитки газируются именно углекислым газом... да им дышать нельзя но он НЕ ядовитый
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17 час.
A
Antanas
Углекислый газ.Формула H2CO3.Легко расспадается на воду и со2.Кто то ищет дураков или сам недоучка.👍👍👍👍👍.
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16 час.
Karmadon
Пиридурок! Мы выдыхаем не углекислый газ, а тот же воздух с пониженным содержанием кислорода - 16,4% кислорода, 4,4% углекислого газа, 79% азота.
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6 час.
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