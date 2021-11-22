Айзейя Стюарт эффектно накрыл Энтони Дэвиса

Центровой «Пистонс» Айзейя Стюарт во время матча с «Лейкерс» (116:121) дважды во время одной атаки помешал отправить мяч в кольцо звездному форварду калифорнийцев Энтони Дэвису.

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