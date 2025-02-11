В России создан умный оптический сортировщик мусора

Специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе «Сколтеха» разработали умный аппарат, который может ежегодно извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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