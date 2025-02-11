В России создан умный оптический сортировщик мусора

Специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе «Сколтеха» разработали умный аппарат, который может ежегодно извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов россиян.