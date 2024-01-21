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Регион 29

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Врачи Виноградовской ЦРБ спасли жизнь 83-летнего пациента

На базе центральной районной больницы впервые был выполнен тромболизис пациенту с инсультомНа базе центральной районной больницы впервые был выполнен тромболизис пациенту с инсультомРуководитель больницы Лейла Колпакова рассказала, что информация о пациенте поступила от фельдшера Усть-Ваеньгской врачебной амбулатории, которая распознала в симптомах обратившегося к ней мужчины признаки острого нарушения мозгового кровообращения.

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