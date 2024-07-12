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Царьград

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Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области. "Есть погибшие и раненые" — источник

Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области. "Есть погибшие и раненые" — источник

Baza сообщила о стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области. По данным источника, "есть погибшие и раненые".

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