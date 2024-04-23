Fidelity Digital Assets меняет среднесрочный прогноз по Bitcoin с "позитивного" на "нейтральный"

Инвестиционная компания Fidelity Digital Assets пересмотрела свой среднесрочный прогноз для Bitcoin. Если ранее компания советовала покупать BTC, убежденная в позитивной динамике рынка, то теперь стоит просто удерживать актив.
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