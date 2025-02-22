Газпромбанк на передовой, Путин предлагает Маску объединить усилия

21 февраля в Москве на Форуме будущих технологий, площадке для обсуждения прорывных разработок, президент России Владимир Путин сделал смелое предложение, пригласив американского предпринимателя Илона Маска к сотрудничеству с Газпромбанком в высокотехнологичных сферах.