Штаб Трампа пожаловался на попытку перевести Харрис средства, собранные Байденом

Штаб республиканца Дональда Трампа пожаловался в Федеральную избирательную комиссию Соединенных Штатов на попытку перевести вице-президенту Камале Харрис средства на предвыборную кампанию, собранные главой государства Джо Байденом.
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