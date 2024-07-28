БРИКС объявил о создании аналога SWIFT

БРИКС официально заявил о создании собственной финансовой системы, аналогичной SWIFT, сообщил генконсул Китая в Белфасте Чжан МэйфанРанее замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявлял, что БРИКС планирует рассмотреть вопрос создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации, аналогичной SWIFT.
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