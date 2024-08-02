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Итальянка снялась с боя против Хелиф, провалившей гендерный тест

Итальянка снялась с боя против Хелиф, провалившей гендерный тест

Анджела Карини отказалась продолжать бой 1/8 финала ОИ-2024.фото: olympics.com--> Боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой 1/8 финала Олимпиады-2024 против алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая годом ранее провалила тест на гендерное соответствие.

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