Итальянка снялась с боя против Хелиф, провалившей гендерный тест

Анджела Карини отказалась продолжать бой 1/8 финала ОИ-2024.фото: olympics.com--> Боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой 1/8 финала Олимпиады-2024 против алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая годом ранее провалила тест на гендерное соответствие.
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