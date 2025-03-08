В Минобороны Украины озвучили данные о количестве военнослужащих-женщин на передовой В настоящее время в боях против ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции принимают участие 5500 украинок.
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В Минобороны Украины озвучили данные о количестве военнослужащих-женщин на передовой В настоящее время в боях против ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции принимают участие 5500 украинок.
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