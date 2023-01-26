Американский обозреватель: Никакой сделки между президентом Байденом и канцлером Шольцем по отправке на Украину танков Abrams и Leopard не было

Теперь, когда короткая эпопея с принуждением канцлера Германии к разрешению и самостоятельной поставке на Украину танков Leopard 2 разрешилась, западные эксперты пытаются понять, насколько такое решение немецкого канцлера обусловлено заявлением президента США об отправке танков Abrams Киеву.
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