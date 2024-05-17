Банк «Санкт-Петербург» снизил чистую прибыль на 11 процентов

Речь о сумме 13 миллиардов рублей Банк «Санкт-Петербург» в первом квартале текущего года получил чистую прибыль по МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности) в размере 13 млрд рублей, это на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе организации.