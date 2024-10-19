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Врач Осипов: Солянка и другие супы могут нанести организму серьезный вред

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов Он высказал мнение о том, что супы, которые входят в ежедневный рацион и многие считают полезными, могут нанести организму серьезный вред.

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Комментарии
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Алекс Сэм
А что тогда кушать на обед то? Доширак?
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15 час.
ВО
Владимир Оленев
Он сам ест котлетки на пару
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7 час.

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