Врач Осипов: Солянка и другие супы могут нанести организму серьезный вред

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов Он высказал мнение о том, что супы, которые входят в ежедневный рацион и многие считают полезными, могут нанести организму серьезный вред.
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