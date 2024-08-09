Baijiahao: в Китае оценили шутку Марии Захаровой про госдолг США

Представитель МИД РФ «прошлась» по финансовым проблемам Вашингтона Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла удержаться от ироничного комментария, наблюдая за ситуацией в США.
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