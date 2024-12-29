«Наш корабль плывет»: Владимир Стеклов поздравил россиян с Новым годом

Народный артист РФ Владимир Стеклов поздравил россиян с наступающим Новым годом, оптимистично отметив, что несмотря на все происходящее вокруг разнообразие, «наш корабль плывет», и пожелав каждому мира и большого счастья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии