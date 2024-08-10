Российским водителям рассказали, за что их оштрафуют дважды и снимут авто с учета

Автовладельцы могут подвергнуться сразу нескольким штрафам за двойные стекла. Кроме того, такое нарушение, подразумевающее внесение изменений в конструкцию транспортного средства, может привести к снятию машины с учета.
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