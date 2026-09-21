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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дудаков рассказал, как работал в такси в 90-х: «Ситуация в стране была очень тяжелая, работы не было. Не было денег, чтобы купить ребенку зимнюю обувь»

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал в сериале «Метод Тутберидзе», что в 1990-х годах работал в такси и в торговле.

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