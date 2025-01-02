🎄«Барса» не смогла зарегистрировать Ольмо, Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу, 3 очка «Арсенала», «ПСЖ» манит Салаха и другие новости

1. «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора – Ла Лига удалила игроков из заявки, хавбек сборной Испании, купленный за 55 млн евро летом, имеет право уйти свободным агентом.
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