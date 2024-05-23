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Координатор подполья Лебедев: по ДРГ Украины у Антоновского моста нанесли удары

Координатор подполья Лебедев: по ДРГ Украины у Антоновского моста нанесли удары

Удары нанесены по диверсионно-разведывательным группам Украины, которые намеревались высадиться на острова у Антоновского моста в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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