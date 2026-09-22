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Наука и Техника

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Как советский лётчик довёл натовский экипаж до нервного срыва: история Василия Цымбала

Как советский лётчик довёл натовский экипаж до нервного срыва: история Василия Цымбала

Есть в истории авиации эпизоды, которые иначе как легендарными не назовёшь. О них рассказывают в курилках лётных училищ, их вспоминают ветераны, а молодые пилоты слушают с горящими глазами.

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