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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «Сказал Джордану: «Хочешь, чтобы я говорил то, что тебе нравится, гони 250 кусков»

Стивен Эй Смит рассказал, что в начале карьеры претензии ему предъявлял также и Майкл Джордан. «Я регулярно сидел на первом ряду, у самой площадки.

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