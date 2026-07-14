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Овечкин подтвердил, что посетит финал чемпионата мира по футболу: «Хочу увидеть Испанию и Англию»

Овечкин подтвердил, что посетит финал чемпионата мира по футболу: «Хочу увидеть Испанию и Англию»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в эфире «Матч ТВ» подтвердил, что посетит финал чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля в США.

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