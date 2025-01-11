Двум жителям Забайкалья грозит лишение свободы за кражу сломанных жигулей

Два жителя города Борзи украли у знакомого сломанные жигули, чтобы починить машину и ездить на ней. Теперь неудавшимся угонщикам грозит лишение свободы, сообщил портал ZabNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.