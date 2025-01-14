Молодые британцы платят 160 тыс. руб. в год за «работу», которую может сделать каждый русский

Британцы поколения Z не умеют менять лампочки, из-за чего им приходится ежегодно платить от тысячи фунтов стерлингов мастерам, которые делают это за них, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании Halfords.
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