Орнитологи сообщили о росте численности кудрявых пеликанов в Алтайском крае

Для подсчета птиц специалисты используют фотоловушки, звуколовушки и квадрокоптеры В Алтайском крае орнитологи отмечают рост численности кудрявого пеликана — редкой птицы, занесенной в Красную книгу региона.
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