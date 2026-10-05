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ДумаТВ

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Глава МИД Польши Сикорский допустил применение пятой статьи НАТО против России

Глава МИД Польши Сикорский допустил применение пятой статьи НАТО против России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО при необходимости может применить пятую статью о коллективной обороне в случае агрессии против страны альянса.

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