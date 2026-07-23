92-летний ведун-фанатик сядет на 11 лет за попытку убийства тещи

92-летний мужчина, называющий себя ведуном, отправится за решетку за попытку убить свою тещу.Зеленоградский суд вынес приговор 92-летнему мужчине, признав его виновным в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.
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