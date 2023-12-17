Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предложила Совету Федерации путь решения проблемы дефицита таксистов России.
Совфеду рассказали, как решить проблему с нехваткой таксистов
Комментарии
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Леонид Никулин
какой там на х...контроль..издеваетесь что ли над населением...
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1 д.
O
Olga
Пусть лично Ирину Зарипову возят таксисты из числа мигрантов. В такси к мигранту никогда больше не сяду, им только ишаками управлять. Правил вождения не знают, улиц и маршрутов не знают, во время поездки на дорогу не смотрят, а глазеют на пассажирок на заднем сиденье. Похоже, мигранты права покупают у себя на родине перед приездом в Россию.
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1 д.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Зарипова проявила себя как враг своего народа, пусть ездит а такси с мигрантами неадекватами
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23 час.
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