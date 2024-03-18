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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro мож...

Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro мож...

Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro может научиться запускать игры в 8KСогласно инсайдеру, PlayStation Spectral Super Resolution в PS5 Pro направлен на воспроизведение игр в 4K/60 FPS и в 8K/30 FPS.

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