Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro мож...

Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro может научиться запускать игры в 8KСогласно инсайдеру, PlayStation Spectral Super Resolution в PS5 Pro направлен на воспроизведение игр в 4K/60 FPS и в 8K/30 FPS.