Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro мож...

Инсайдер: Sony готовит продвинутый ИИ-апскейлер — благодаря нему PlayStation 5 Pro может научиться запускать игры в 8KСогласно инсайдеру, PlayStation Spectral Super Resolution в PS5 Pro направлен на воспроизведение игр в 4K/60 FPS и в 8K/30 FPS.
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