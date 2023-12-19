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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» оштрафовали на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в концовке матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Холанд накричал на судью Хупера из-за его решений

«Ман Сити» оштрафовали на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в концовке матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Холанд накричал на судью Хупера из-за его решений

«Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов из-за того, что игроки команды окружили судью матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма» в воскресенье, 3 декабря.

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