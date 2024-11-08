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Намечается что-то важное. Трамп позвал на встречу президента Польши и премьера Венгрии

Намечается что-то важное. Трамп позвал на встречу президента Польши и премьера Венгрии

Избранный президент США Дональд Трамп позвал на встречу в своей резиденции во Флориде президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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