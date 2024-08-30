Поражение FPV-дроном группировки «Север» украинского бронеавтомобиля HMMWV в Курской области или в приграничье.
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Поражение FPV-дроном группировки «Север» украинского бронеавтомобиля HMMWV в Курской области или в приграничье.
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