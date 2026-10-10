В Самарской области 154 тысячи участков находятся в зонах затопления

В Самарской области в зонах затопления и подтопления находятся 154 708 земельных участков, из которых 108 974 не имеют построек, что ставит регион на пятое место по стране.
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