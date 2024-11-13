В Смоленской области Россельхознадзор ввел в сельхозоборот почти 12 Га земли

Во время проверок было выявлено 158 нарушений земельного законодательства Пресс-служба Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям поделилась данными муниципального земельного контроля в Смоленском регионе.
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